Atelier – Bricole tes arbres de papier Savigny-en-Véron, 11 avril 2022, Savigny-en-Véron.

Atelier – Bricole tes arbres de papier Savigny-en-Véron

2022-04-11 14:30:00 – 2022-04-11 16:00:00

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire Savigny-en-Véron

Bricole tes arbres de papier

Qui a dit que l’on devait jeter le papier ? Venez découvrir comment créer de jolis arbres en papier, carton et autres matériaux de récup’ dans un atelier ludique et citoyen à vivre en famille.

En compagnie d’Aude Frémont Gallienne (Craft and Coffee).

Famille dès 6 ans

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

c.daguenet@cc-cvl.fr +33 2 47 58 09 05

Savigny-en-Véron

dernière mise à jour : 2022-02-22 par