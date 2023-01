Atelier « bricolages sur le thème du loup » Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Catégories d’Évènement: Frahier-et-Chatebier

Haute-Saône Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose des activités tout au long de l’année. La médiathèque de Frahier propose un atelier » bricolage sur le thème du loup », suivi d’un goûter.

Mercredi 25 janvier de 13h30 à 16h30.

Sur inscription. +33 3 84 54 37 29 Médiathèque de Frahier 22, rue de Belfort Frahier-et-Chatebier

