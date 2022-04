Atelier bricolage

Atelier bricolage, 19 avril 2022, . Atelier bricolage

2022-04-19 – 2022-04-19 EUR 10 Explorez votre côté créatif ainsi que celui de votre bricoleur/euse en herbe lors d’un atelier de bricolage Parent/Enfant. L’association « l’outils en main » vous propose un atelier décoration sur le thème de Pâques. Votre enfant repartira avec sa création.

Atelier à partir de 7 ans.

Réservation indispensable auprès de l'Office de Tourisme du Val de l'Eyre

Détails Autres Lieu Adresse lieuville