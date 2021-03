Reims Recycl’lab Reims Atelier bricolage : fabrication d’un bac à fleur avec du bois de palette Recycl’lab Reims Catégorie d’évènement: Reims

Atelier bricolage : fabrication d’un bac à fleur avec du bois de palette Recycl’lab, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Reims. Atelier bricolage : fabrication d’un bac à fleur avec du bois de palette

Recycl’lab, le mercredi 15 septembre à 13:30 Tou public, Gratuit, inscription obligatoire

Profitez des bons conseils de Nadine lors d’un atelier de fabrication d’un bac à fleurs à partir de bois de récupération. Recycl’lab 1 place Paul Claudel 51100 Reims Reims

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T13:30:00 2021-09-15T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Reims Autres Lieu Recycl’lab Adresse 1 place Paul Claudel 51100 Reims Ville Reims