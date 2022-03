Atelier bricolage enfant – Catamaran Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Atelier bricolage enfant – Catamaran Pleurtuit, 19 avril 2022, Pleurtuit. Atelier bricolage enfant – Catamaran Rue du Cap Horn Leroy Merlin Pleurtuit

2022-04-19 – 2022-04-19 Rue du Cap Horn Leroy Merlin

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit L’univers des jeux en bois à fabriquer s’ouvre à votre enfant grâce à cet atelier de bricolage ludique et passionnant. Durant ce cours, votre bricoleur en herbe découvre comment confectionner lui-même un jeu en bois. Mesurer, tracer, scier, poncer, tous ces points sont au programme de cet atelier pour fabriquer un jeu en bois. Notre animateur vous fait partager son expertise, pas à pas. Vous êtes totalement débutant en bricolage ? Ça tombe bien ! Nous sommes là pour vous aider à dire : C’EST MOI QUI L’AI FAIT ! Tarif : 15€ Mardi 19 avril 2022 – De 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 – Leroy Merlin +33 6 44 64 51 30 http://www.leroymerlin.fr/dinard?fbclid=IwAR189pMBPx7-WcmCmTyAxrbkkCckzoCkGPDDEC4v0byPQgMGdMhcJjtT8_I L’univers des jeux en bois à fabriquer s’ouvre à votre enfant grâce à cet atelier de bricolage ludique et passionnant. Durant ce cours, votre bricoleur en herbe découvre comment confectionner lui-même un jeu en bois. Mesurer, tracer, scier, poncer, tous ces points sont au programme de cet atelier pour fabriquer un jeu en bois. Notre animateur vous fait partager son expertise, pas à pas. Vous êtes totalement débutant en bricolage ? Ça tombe bien ! Nous sommes là pour vous aider à dire : C’EST MOI QUI L’AI FAIT ! Tarif : 15€ Mardi 19 avril 2022 – De 10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 – Leroy Merlin Rue du Cap Horn Leroy Merlin Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-03-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Rue du Cap Horn Leroy Merlin Ville Pleurtuit lieuville Rue du Cap Horn Leroy Merlin Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Atelier bricolage enfant – Catamaran Pleurtuit 2022-04-19 was last modified: by Atelier bricolage enfant – Catamaran Pleurtuit Pleurtuit 19 avril 2022 ille-et-vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine