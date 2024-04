Atelier bricolage de printemps Fellering, mercredi 10 avril 2024.

Atelier bricolage de printemps Fellering Haut-Rhin

Les enfants et les plus grands pourront fabriquer leurs propres bouquets de printemps et repartir avec leurs créations !

Le matériel est fourni par la médiathèque, mais il est tout à fait possible de rapporter de quoi décorer son propre bouquet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 18:00:00

5 rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est contact@mediatheque-valamarin.fr

