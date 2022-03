Atelier bricolage de Pâques Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Atelier bricolage de Pâques Atelier d'Aulune 4 rue faivre d'Esnans Baume-les-Dames

2022-04-13

Baume-les-Dames Doubs Baume-les-Dames Venez réaliser une décoration de Pâques ayant pour base un pompon de laine fabriqué ensemble.

Matériel fourni.

auluneatelier@outlook.fr +33 6 14 59 74 41 https://www.facebook.com/aulunefranchecomte/ Venez réaliser une décoration de Pâques ayant pour base un pompon de laine fabriqué ensemble.

Matériel fourni.

A partir de 7 ans

Matériel fourni.

A partir de 7 ans Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames

