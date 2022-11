Atelier bricolage de Noël

2022-11-16 – 2022-11-16 La talentueuse Raymonde Sauerwald accueille enfants et adultes pour trois sessions de bricolage en préparation de Noël ! Pères Noël, « Renn’delbruch », suspensions, sacs à vrac, couronnes de l’Avent… tout ça à partir de matériaux naturels et de récupération ! Venez les mains vides et repartez avec une superbe œuvre. Il vous reste des restes de rubans, une bougie esseulée, de vieilles couronnes ? Redonnez leur une nouvelle vie pour illuminer votre intérieur en plus de passer un beau moment convivial et créer de la décoration pour le marché de Noël de la Chouette ! Raymonde Sauerwald accueille enfants et adultes pour trois sessions de bricolage en préparation de Noël ! Pères Noël, « Renn’delbruch », suspensions, sacs à vrac, couronnes de l’Avent… à partir de matériaux naturels et de récupération ! dernière mise à jour : 2022-10-27 par

