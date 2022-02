Atelier bricolage / Construction d’un jardin’hôtel à insectes Bio Bio Catégories d’évènement: Bio

Bio Lot Bio Venez participer à la construction d’un édifice à base de palettes destiné à offrir le gîte et le couvert aux insectes, tout

particulièrement aux pollinisateurs sauvages. Cette construction collective viendra s’intégrer au verger conservatoire mis en place par la commune de Bio.

Ce sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les liens que tissent les insectes avec leur environnement.

Le Parc et la Ligue de Protection des Oiseaux du Lot vous accompagneront tout au long de cette journée sur la

conception et la réalisation du jardin’hôtel. Pensez à amener votre pique-nique, de la boisson et des vêtements adaptés à

la météo. Nous nous occupons d’amener tout le matériel de bricolage nécessaire. Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 8 ans ©A.Aellen

