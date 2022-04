ATELIER BRICOLAGE BY WOODS FACTORY

ATELIER BRICOLAGE BY WOODS FACTORY, 27 mars 2022, . ATELIER BRICOLAGE BY WOODS FACTORY

2022-03-27 – 2022-03-27 35 EUR L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun. Vous n’êtes pas à l’aise avec des outils ? Venez essayer !!

Sandra vous accompagne le temps d’une journée divisée en deux modules, pour vous initier au maniement des outils de base (scie, perceuse, visseuse, scie circulaire, ponceuse…). Le perfectionnement de l’après-midi consiste à fabriquer et poser une étagère.

Vous apprivoiserez des outils que vous retrouverez dans tous types de travaux. woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/ateliers-bricolage/ L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun. Vous n’êtes pas à l’aise avec des outils ? Venez essayer !!

Vous apprivoiserez des outils que vous retrouverez dans tous types de travaux.

