Bois-d'Amont Bois-d'Amont Bois-d'Amont, Jura Atelier bricol’ : bracelet brésilien Bois-d’Amont Bois-d'Amont Catégories d’évènement: Bois-d'Amont

Jura

Atelier bricol’ : bracelet brésilien Bois-d’Amont, 18 août 2021-18 août 2021, Bois-d'Amont. Atelier bricol’ : bracelet brésilien 2021-08-18 – 2021-08-18

Bois-d’Amont Jura EUR 2 2 [A partir de 6 ans] Viens réveiller la créativité qui sommeille en toi en fabriquant un superbe bracelet brésilien. Replis en intérieur si mauvaise météo. Présence obligatoire d’un adulte pour les enfants de moins de 10 ans. Durée 1h. Nombre de places limités, inscriptions dans les Offices de tourisme de la Station ou au 03.84.60.02.55. Organisé par le service animation. [A partir de 6 ans] Viens réveiller la créativité qui sommeille en toi en fabriquant un superbe bracelet brésilien. Replis en intérieur si mauvaise météo. Présence obligatoire d’un adulte pour les enfants de moins de 10 ans. Durée 1h. Nombre de places limités, inscriptions dans les Offices de tourisme de la Station ou au 03.84.60.02.55. Organisé par le service animation. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bois-d'Amont, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Bois-d'Amont Adresse Ville Bois-d'Amont lieuville 46.53759#6.13672