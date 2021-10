Atelier – Bricocontage les Sorcières Obernai, 4 novembre 2021, Obernai.

Atelier – Bricocontage les Sorcières 2021-11-04 – 2021-11-04

Obernai Bas-Rhin Obernai

EUR Magie ou sorcellerie, qui sait ? Car durant cet atelier de bricontages, c’est toi qui vas créer la plus terriblement gentille des sorcières : une marionnette que tu pourras animer et qui aura des tas d’histoires à raconter ! Abracadabra, quel joli présage ! Il suffit juste de réserver ta place et le tour est joué ! Tu peux même venir sur ton balai !

Création de marionnettes et inventions d’histoires dans l’univers magique des sorcières

+33 3 88 95 18 20

Magie ou sorcellerie, qui sait ? Car durant cet atelier de bricontages, c’est toi qui vas créer la plus terriblement gentille des sorcières : une marionnette que tu pourras animer et qui aura des tas d’histoires à raconter ! Abracadabra, quel joli présage ! Il suffit juste de réserver ta place et le tour est joué ! Tu peux même venir sur ton balai !

dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de tourisme d’Obernai