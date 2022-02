Atelier : Brico-récup pour les piafs Plévenon Plévenon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plévenon

Atelier : Brico-récup pour les piafs Plévenon, 21 février 2022, Plévenon. Maison du Grand Site de France 18 Rue Notre-Dame Plévenon

2022-02-21 – 2022-02-21 Maison du Grand Site de France 18 Rue Notre-Dame

Plévenon Côtes d’Armor Plévenon C’est quoi un oiseau ? Sont-ils les seuls animaux à pondre des œufs ? Volent-ils tous ? Quelles sont leurs particularités ? Découverte des oiseaux suivie d’un atelier brico-récup avec la création d’une mangeoire, l’occasion de donner une seconde vie à un déchet !

C'est quoi un oiseau ? Sont-ils les seuls animaux à pondre des œufs ? Volent-ils tous ? Quelles sont leurs particularités ? Découverte des oiseaux suivie d'un atelier brico-récup avec la création d'une mangeoire, l'occasion de donner une seconde vie à un déchet !

Pensez à amener une brique tétrapack rincée par personne (lait, jus, …) Pour les 6-10 ans

Pensez à amener une brique tétrapack rincée par personne (lait, jus, …) Pour les 6-10 ans Maison du Grand Site de France 18 Rue Notre-Dame Plévenon

