2022-02-18 – 2022-10-22

Médiathèque Joëlle Brière 1 Rue Germain Bedeau

Véron

Yonne Véron EUR La médiathèque Joëlle Brière organise des ateliers brico-lecture pendant les vacances scolaires de la Toussaint : Samedi 22 octobre

10h

Atelier couture

Fabrique ton sac à bonbons pour Halloween Jeudi 27 octobre

10h

Atelier pompons

Araignées, citrouilles et fantômes Lundi 31 octobre

17h

Heure du conte

spéciale sorcières Lundi 31 octobre

18h30

Défilé déguisé Pour toutes ces animations, inscription à la Médiathèque

contact@mediathequeveron.fr +33 3 86 67 27 98 https://opac-x-mediathequeveron.biblixnet.net/

