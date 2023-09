Atelier brico déco de Noël Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier brico déco de Noël Bibliothèque André Malraux Paris, 13 décembre 2023, Paris. Le mercredi 13 décembre 2023

de 15h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Ateliers en accès libre tout public à partir de 6 ans, rotation sur ateliers. Venez fabriquer un élément de décoration de Noël ou bien un petit présent pour quelqu’un qui vous est cher. Différents ateliers

seront proposés. Il s’agit que chacun, quel que soit son âge, puisse un peu

« bricoler »… Des anges de

Noël, des étoiles, des sapins, des petites décorations à suspendre en laine et carton, du

Recup’art avec création de mini-tableaux…. Un moment pour

se dégourdir les doigts dans la bonne humeur en attendant les fêtes ! Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

