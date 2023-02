Comment naissent les bijoux ? Atelier BRENCKLÉ Créations, 29 mars 2023, Châtillon-sur-Indre.

Comment naissent les bijoux ? 29 mars – 2 avril Atelier BRENCKLÉ Créations

Visite d’un atelier de création de bijoux

Atelier BRENCKLÉ Créations 89 bis Rue Grande, 36700 chatillon sur indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire

L’atelier d’art Brencklé, fondé en 1972 par Micheline et Jean-Jacques Brencklé à Saint Médard (36), s’est fait connaitre pour la qualité de ses créations originales telles que peintures à l’huile, aquarelles, dessins, émaux d’art, etc.

Léonard Brencklé, après ses études d’art aux Beaux-Arts de Bordeaux et une vingtaine d’années à exercer de La Rochelle à Arcachon, a repris le flambeau familial et a ouvert son atelier-vente à Châtillon-sur-Indre en mai 2022 pour y présenter ses bijoux en argent, dessins et émaux d’art.

L’originalité de ce lieu est d’offrir l’opportunité pour un large public de voir Léonard au travail dans son atelier et de partager avec lui sa passion pour son art. Venez découvrir son univers, sa démarche, ses techniques et ses sources d’inspiration au fil d’échanges simples et chaleureux.



Léonard Brenclé