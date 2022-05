ATELIER BRASSAGE FAITES VOTRE BIÈRE – 100% BIO Orée d’Anjou, 14 mai 2022, Orée d'Anjou.

ATELIER BRASSAGE FAITES VOTRE BIÈRE – 100% BIO Brasserie Will’s 34 La Gulolière – LA VARENNE Orée d’Anjou

2022-05-14 – 2022-05-14 Brasserie Will’s 34 La Gulolière – LA VARENNE

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

129 129 EUR Faites votre bière selon une méthode de brassage traditionnelle, utilisée par la Brasserie Will’s pour réaliser toutes ses bières. Les matières premières sont soigneusement sélectionnées et 100% issues de l’Agriculture Biologique. Pour apprendre ou vous perfectionner, vous réalisez votre bière de A à Z, des grains à la bouteille.

A travers cet atelier, Guillaume et Benoît, artisans brasseur, vous accueille à 20 minutes de Nantes dans un ancien pressoir en plein cœur du vignoble des coteaux d’Ancenis.

Le jour de l’atelier Guillaume et Benoît répondent à toutes vos questions et vous encadre pour créer une bière à votre goût, que vous reviendrez mettre en bouteille 13 jours plus tard, le vendredi entre 17h30 et 20h (pour les ateliers ayant lieu le samedi). En plus d’un cours pratique et théorique, une dégustation vous sera proposée avec un encas en partenariat avec des producteurs locaux.

Choisissez le type de bière que vous souhaitez personnaliser (un seul type de bière par poste): blonde, blanche, rousse, ambrée, brune, noire. Envie d’une recette particulière ? C’est possible, soyez créatifs ! Un supplément de 15 euros vous sera demandé pour l’ajout de matières premières et pour les versions IPA des bières.

– 4 Heures d’atelier pour réaliser vous-même votre bière seul ou en duo

– Matières premières 100 % issues de l’Agriculture Biologique

– Seul(e) ou à deux sur le même poste de brassage

– Dégustation de bières accompagnées de produits locaux

– Repartez avec 24 x 75 cl ou 12 x 75 cl de votre création en fonction de la formule choisie

Réservez votre date dès maintenant ou offrez un bon cadeau et venez seul ou à deux sur le même poste de brassage.

Du malt à la bière, un atelier pour découvrir toutes les étapes de fabrication de la bière et créer la vôtre !

+33 6 20 96 77 72 https://brasserie-wills.com/ateliers-brassez-votre-propre-biere/

Brasserie Will’s 34 La Gulolière – LA VARENNE Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-12 par