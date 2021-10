La turballe Musée la Maison de la pêche La Turballe, Loire-Atlantique Atelier bracelets et porte-clés Musée la Maison de la pêche La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Bracelet plat, torsadé… à vous de choisir ! Vous connaissez déjà ? Essayer de fabriquer une pieuvre, des bonhommes ou une chenille… À partir de 7 ans.

Musée la Maison de la pêche Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T11:00:00 2021-10-28T12:30:00;2021-11-04T11:00:00 2021-11-04T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Musée la Maison de la pêche Adresse Port de La Turballe 44420 La turballe Ville La turballe lieuville Musée la Maison de la pêche La turballe