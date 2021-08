Paris Musée de Montmartre île de France, Paris Atelier boutures pour le potager Musée de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Un atelier pour apprendre à multiplier les plantes vivaces du potager Vous voulez vous reconnecter à votre alimentation ? Devenir plus autonome ? Préserver la biodiversité et limiter votre empreinte écologique ? Cet atelier est fait pour vous Objectif de l’atelier Vous faire découvrir la multiplication des plantes par bouturage. Vous apprendrez deux techniques pour faire les boutures et vous repartirez avec vos boutures d’aromatiques et des conseils pour vous en occuper. Lieu L’atelier a lieu dans les jardins du Musée de Montmartre, une oasis de verdure et de calme au sommet de la Butte. Au cœur de leur potager vous pourrez découvrir quelques unes des plantes à cultiver chez vous. Conditions d’accès : à partir du 21 juillet 2021, le “PASS SANITAIRE” accompagné d’une pièce d’identité est demandé aux participants de plus de 18 ans Pour qui L’atelier s’adresse àtous les jardiniers urbains avec un peu d’expérience qui veulent apprendre cette technique bien pratique pour “sauver” une plante en mauvaise forme, pour offrir à vos proches, pour récupérer des variétés de plantes intéressantes qui poussent chez vos proches ou pour obtenir des plantes gratuites ! Durée L’atelier dure environ 1h. Après l’atelier, vous pourrez profiter des jolis jardins avec vue sur les vignes du Clos Montmartre. Animations -> Atelier / Cours Musée de Montmartre 12, rue Cortot Paris 75018

Contact :Au Four & Au Moulin 0660875917 jessica@aufouraumoulin.com

