Le dimanche 3 octobre 2021

de 11h à 12h

Un atelier pour apprendre à multiplier les plantes vivaces du potager. L’atelier a pour objectif de vous faire découvrir la multiplication des plantes par bouturage. Vous apprendrez deux techniques pour faire les boutures et vous repartirez avec vos boutures d’aromatiques et des conseils pour vous en occuper. s’adresse à tous les jardiniers urbains avec un peu d’expérience qui veulent apprendre cette technique bien pratique pour multiplier les plantes et faire des économies. Animations -> Atelier / Cours Musée de Montmartre 12, rue Cortot Paris 75018

Musée de Montmartre

