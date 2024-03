Atelier boutures Médiathèque du Pont des arts Cesson-Sévigné, samedi 16 mars 2024.

Atelier boutures Un moment convivial pour jardiner Samedi 16 mars, 14h00 Médiathèque du Pont des arts gratuit

Comment faire des boutures… Vous vous posez la question ? Venez découvrir les différentes techniques de boutures et fabriquer un oya, méthode d’irrigation ancestrale. En partenariat avec l’association l’ACEVEH.

Tout public • 2h • gratuit • réservation conseillée

Pour vous inscrire en ligne : https://www.billetweb.fr/cafe-boutures

Médiathèque du Pont des arts Parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne

