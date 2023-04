Atelier Bouture Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le samedi 20 mai 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit entrée libre dans la limite des places disponibles Apprenez à multiplier vos plantes, avec l’association Vergers urbains Le bouturage est une technique de multiplication du végétal. Elle permet, en prélevant une partie de la plante originale, de créer de nouveaux petits plants. La bibliothèque Vaclav Havel a mis en place une bouturothéque au sein de laquelle vous pourrez ensuite échanger vos boutures, l’idée étant de favoriser la diversité végétale, l’échange, et la gratuité du vivant. L’association Vergers urbains vise à développer des écosystèmes comestibles intégrés et participatifs et accompagne les porteur.se.s de projet (aménageurs, collectivités, propriétaires…) ou partenaires dans les différentes étapes de leurs projets. Ils s’occupent, entre autre du jardin Comm’un jardin, situé sous la bibliothèque dans le square Rosa Luxemburg. Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

