Atelier bouturage Celon

Indre

Atelier bouturage Celon, 9 avril 2022, Celon.

2022-04-09 14:30:00

Celon Indre Celon Les jardins partagés organisent un atelier bouturage en partenariat avec l’association “A Bord de Terre”, repartez avec la bouture de votre choix. Sur réservation: 06 70 47 58 01 Atelier bouturage jardinpartagedelagrenouille@gmail.com +33 6 67 57 45 38 Les jardins partagés organisent un atelier bouturage en partenariat avec l’association “A Bord de Terre”, repartez avec la bouture de votre choix. Sur réservation: 06 70 47 58 01 ©jardinspartagés

