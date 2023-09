Démonstrations de savoir-faire traditionnels entre laine et bois Atelier-boutique tissage de laine et dentelle de bois Aubusson, 15 septembre 2023, Aubusson.

L’atelier-boutique Tissage de laine et dentelle de bois est un lieu un peu hors du temps, proposant une immersion dans deux savoir-faire traditionnels, le tissage et le chantournage.

Un décor aux lumières chaudes, un mobilier ayant du vécu et des couleurs harmonieuses créent un espace dédié à l’artisanat d’art. Le territoire choisi, le cœur historique d’une ville au patrimoine architectural cerné d’une nature verdoyante, permet la valorisation des métiers d’art. Au quotidien, le travail repose sur la pratique de gestes anciens et de techniques traditionnelles, le partage de connaissances et les échanges. Ce sont ces facettes qui pérennisent les savoir-faire et les rendent vivants.

Côté tissage, le principe est connu depuis bien longtemps et est toujours resté le même : des fils qui s’entrecroisent. Avec le temps, ce sont les métiers à tisser qui ont évolué pour s’adapter à une production industrialisée. Mais peu importe l’outil, la technique, depuis des millénaires, consiste à créer des surfaces tissées, colorées et texturées.

Côté bois, les créations sont imaginées ou inspirées de l’histoire et de la nature. Le bois est découpé et les formes prennent vie : seules les mains dirigent la lame de scie, qui suit minutieusement un dessin pensé et créé en amont. La matière, de plus en plus ajourée, devient dentelle.

Des deux côtés, ce sont des recherches et des expérimentations autour de ces savoir-faire. L’artisanat, aussi ancestral soit-il, n’est vivant que s’il est pratiqué et transmis. Alors les gestes sont étudiés, les possibilités créatives sont explorées, et des outils, souvent rares et techniques, sont fabriqués et actualisés, pour que ce patrimoine traverse les époques.

Atelier-boutique tissage de laine et dentelle de bois 67 rue vieille, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 51 42 33 95 – 06 60 52 17 85 https://www.facebook.com/EchoppeDeLaNoctambule;https://www.facebook.com/Auxrefletsdubois Entre essences de bois et douceurs de laines, l’atelier-boutique « Tissage de laine et dentelle de bois » invite à la découverte de deux savoir-faire traditionnels, le tissage et le chantournage. Espace dédié à l’artisanat, à la matière et au geste, cet univers un peu hors du temps propose une immersion dans les coulisses de la création. Parkings à proximité, gare routière, trains régionaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©C. Blandin, J-C. Lureau