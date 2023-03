Démonstration de fabrication manuelle de récipients en céramique – le travail à la plaque Atelier-Boutique SL – Art + Design – Pérouges / France, 31 mars 2023, Pérouges.

Démonstration de fabrication manuelle de récipients en céramique – le travail à la plaque 31 mars – 2 avril Atelier-Boutique SL – Art + Design – Pérouges / France

La céramiste artisan d’art Saskia Lauth vous montre dans son atelier-boutique au cœur de la cité médiévale de Pérouges comment elle crée des récipients en céramique. Elle les façonne entièrement à la main en utilisant la technique du travail à la plaque.

La créatrice fabrique par example des porte-savons. Elle commence en coupant un bout de terre avec un fil en métal. Ensuite elle l’étale avec un rouleau en bois entre deux baguettes en bois. Quand la plaque de terre est bien homogène elle la lisse avec un estèque en bois. Ensuite elle découpe les éléments qui vont devenir les corps et les pieds des porte-savons. Elle les laisse sécher un petit moment et quand ces plaques ont la consistance de cuir elle peut les décorer avec différents motifs, percer les trous d’évacuation et donner la forme souhaitée aux corps des porte-savons.

Après elle passe à l’assemblage. Pour cela elle strie les jonctions sur lesquelles elle applique une couche de barbotine (un mélange de terre et de l’eau). Maintenant elle pose les pieds à leur place sous les porte-savons et elle les presse contre les corps afin qu’ils adhèrent bien. A la fin elle enlève l’excès de barbotine, elle lisse les bords des porte-savons et elle les pose sur une plaque en bois pour le séchage avant la cuisson au four à céramique et l’émaillage.

Vous pouvez découvrir et acheter des porte-savons émaillés en bleu turquoise, gris clair, vert pommes, rouge flamme et d’autres couleurs dans la boutique de la céramiste.

Atelier-Boutique SL – Art + Design – Pérouges / France 21 Rue du For Pérouges 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.saskia-lauth.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelier_boutique_sl_perouges/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/SaskiaLauthCeramisteArtisandArtPEROUGESFrance »}, {« type »: « email », « value »: « atelier@saskia-lauth.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T13:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

céramique poterie

Saskia Lauth – Céramiste Artisan d’Art – Atelier-Boutique SL – Art + Design – Pérouges / France