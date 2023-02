Broderie pailletée et perlée Atelier Boutique Pique et Perle Mennetou-sur-Cher Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Broderie pailletée et perlée Atelier Boutique Pique et Perle, 31 mars 2023, Mennetou-sur-Cher. Broderie pailletée et perlée 31 mars – 2 avril Atelier Boutique Pique et Perle Broderie au crochet de Lunéville handicap auditif;handicap moteur;handicap intellectuel hi;mi;ii Atelier Boutique Pique et Perle 9 rue basse, cité médiévale, 41320 Mennetou sur Cher Mennetou-sur-Cher 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Au coeur de la Cité Médiévale de Mennetou sur Cher, venez découvrir la broderie au crochet de Lunéville. Technique particulière très utilisée en haute-couture permettant de broder fils, perles, paillettes et autres matériaux en grande quantité et de façon très régulière. Démonstrations proposées toutes les demies heures. L’espace de l’atelier-boutique étant restreint, l’accueil sera limité à 5 personnes à la fois afin que chacun puisse voir la broderie au plus prêt et pose les questions qu’il souhaite. Convivialité garantie !!

