Labellisé Ville et métiers d’Arts et Petite Cité de Caractère, Pont-Scorff comprend 25 ateliers d’artisan.e.s d’arts. Durant le week-end, vous pourrez profiter de l’occasion pour vous balader dans ce joli petit village et aller à la rencontre de différents artisan.es.

Osez pousser les portes de l’atelier de Zoë !

Vous pourrez découvrir son univers, rempli de corps et d’ornements. Fascinée par les corps, elle les représente car ils sont pour elle une ôde à la réappropriation de son propre corps et de ses ressentis. Souvent des femmes d’apparence méditatives et réduites à leur aspect lascif, on pourrait croire qu’il n’y a pas d’action. Or elle aime travailler sur la différence entre ce qui est laissé à voir et ce qui se passe à l’intérieur.

La connexion à l’intangible, au monde de l’invisible, mais également l’enracinement à la Terre sont des thématiques qui lui tiennent à coeur et qui ne sont pas visibles à première vue. En parallèle, elle s’intéresse aux vertus médicinales des plantes, notamment les élixirs floraux qui travaillent sur les états émotionnels. Elle s’’en imprègne et fais le lien avec son art.

C’est cette énergie tournée vers l’intérieur qu’elle cherche à représenter. Cette richesse dense, ce fourmillement d’émotions, de sensations, qu’elle souhaite capter et observer le temps d’un instant.

Elle pratique entre autre la linogravure. Graver dans la matière est ce qu’elle affectionne particulièrement dans cette technique d’impression. Cela offre une opportunité précieuse : celle de pouvoir aller au-delà de la partie superficielle et de toucher aux profondeurs de la matière.

Transmettre cette passion de la linogravure est pour elle très important, et elle propose d’ailleurs des ateliers d’initiation dans son atelier.

L’atelier sera ouvert le samedi 1 et dimanche 2 avril 2023

Entrée libre

De 10h à 18h

2, rue du Vieux-Pont – 56 620 PONT-SCORFF

Des animations seront aussi proposées : atelier d’impression de cartes

