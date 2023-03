Le cuir dans tous ses états ! Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie 63000 Clermont Ferrand Catégories d’Évènement: 63000 Clermont Ferrand

Puy-de-Dôme

Le cuir dans tous ses états ! Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie, 31 mars 2023, 63000 Clermont Ferrand. Le cuir dans tous ses états ! 31 mars – 2 avril Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie L’atelier, situé au 43 rue du Port à Clermont Ferrand, sera ouvert au public de 10h à 18 h du 31 mars au 2 avril.

En poussant la porte, les amoureux des métiers d’artisanat d’art pourront découvrir mon univers, mes créations mélant cuir et autres matières, comme le liège, le tissu, le bois.

Chaque étape de la création d’un produit sera décrite, de l’idée à la mise en boutique, pour valoriser le geste, la technique et la créativité mises en oeuvre dans le métier de maroquinier.

Les chutes ne seront pas en reste car chaque petit morceau est valorisé dans la création de bijoux ou d’accessoires de mode. Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie 43 Rue du Port 63000 Clermont Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/NathalieRixainMaroquinerie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 cuir atelier Les trousses de toilettes – Nathalie Rixain Maroquinerie

Détails Catégories d’Évènement: 63000 Clermont Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie Adresse 43 Rue du Port Ville 63000 Clermont Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie 63000 Clermont Ferrand

Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie 63000 Clermont Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/63000 clermont ferrand/

Le cuir dans tous ses états ! Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie 2023-03-31 was last modified: by Le cuir dans tous ses états ! Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie 31 mars 2023 63000 Clermont-Ferrand Atelier boutique Nathalie Rixain Maroquinerie 63000 Clermont Ferrand

63000 Clermont Ferrand Puy-de-Dôme