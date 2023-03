Réalisez votre bijou de haute fantaisie en utilisant les ressources de l’atelier. Conception, choix des matières et outils, réalisation. Atelier Boutique Les Créations d’Olivia L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’Évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Réalisez votre bijou de haute fantaisie en utilisant les ressources de l’atelier. Conception, choix des matières et outils, réalisation. Atelier Boutique Les Créations d’Olivia, 1 avril 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue. Réalisez votre bijou de haute fantaisie en utilisant les ressources de l’atelier. Conception, choix des matières et outils, réalisation. 1 et 2 avril Atelier Boutique Les Créations d’Olivia Je vous accueillerai dès 10:00 dans mon atelier boutique au 10 rue du Dr Tallet en plein coeur de L’Isle sur la Sorgue.

Nous ferons connaissance autour d’un thé, puis nous discuterons des envies de chaque participant (vous serez 3 maximum par session) et des contraintes liées à la fabrication.

Je vous guiderai pour concevoir votre bijou en fonction de la personne qui le portera.

Nous dessinerons un croquis et prendrons les mesures nécessaires. Puis nous sélectionnerons les matières premières parmi un large de choix de qualité.

Nous choisirons ensuite les outils nécessaires à la fabrication.

Puis, je vous guiderai tout au long du montage de votre bijoux.

Enfin nous fairons un essayage et le réajustage si nécessaire.

Le bijou sera glissé dans un écrin afin que vous le conserviez précieusement.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Bijoux fantaisie fabriquer son propre bijoux Photo Olivia Barriere – Les Créations d’Olivia

