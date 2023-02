Ouverture de l’atelier-boutique Kumb’Ailée à Terrasson-Lavilledieu Atelier-boutique Kumb’Ailée, 28 mars 2023, Terrasson-Lavilledieu.

A l’occasion des JEMA, je vous ferai découvrir mon atelier-boutique où je crée sur place. Du vêtements, aux accessoires de mode jusqu’aux bijoux textiles; chaque création prend vie devant le visiteur.

Atelier-boutique Kumb’Ailée 5 Rue des Fontaines 24120 Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Rentrez dans l’univers Kumb’Ailée!

JULIE VARNIER, une créatrice inspirée.

Le parcours de la créatrice débute par un projet textile autour de la faune et de la flore de Namibie. C’est après l’obtention de son Diplôme de Métier d’Art Textile à l’Ecole Duperré à Paris, que Julie VARNIER part à la rencontre des techniques spécifiques d’Afrique de l’Ouest.

Dès lors, elle transcrit cette nature artistiquement par le biais de diverses techniques manuelles (tissage, tapisserie, broderie…). Son périple la conduit chez les teinturiers, tailleurs, brodeurs, bronziers… où elle apprend en partie les métiers et les techniques de la teinture artisanale, du tissage, de la confection de vêtements, de la broderie et du bronze à la cire perdue…

A son retour en France, elle suit deux formations complémentaires en couture et en patronnage ; puis elle crée alors sa marque Kumb’Ailée en octobre 2012 au milieu de la campagne meusienne.

C’est en Juin 2020 qu’elle pose ses valises dans le pittoresque village périgourdain de Terrasson-Lavilledieu. Elle s’installe alors dans une échoppe de la ville ancienne à la devanture atypique au milieu d’autres artisans d’art. Son atelier boutique prend peu à peu ses marques pour régaler les adeptes de ses créations!

Les JEMA seront l’occasion de découvrir son univers textile unique: des vêtements colorés utilisant des matières d’ici et d’ailleurs, des bijoux textiles fais de chutes de tissus issues de la découpe des vêtements, des bijoux en cuir brodés au fil de coton, et des accessoires de mode assortis. Chaque création à une histoire et vous aurez bien sûr la possibilité d’en savoir davantage si la curiosité vous prend!



Julie Varnier