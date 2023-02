Présentation des chantiers en cours, de la transmission de l’atelier de verrier-vitrailliste à une jeune artisane d’art Atelier-boutique Houilles Catégories d’Évènement: Houilles

Présentation des chantiers en cours, de la transmission de l’atelier de verrier-vitrailliste à une jeune artisane d’art Atelier-boutique, 28 mars 2023, Houilles. Présentation des chantiers en cours, de la transmission de l’atelier de verrier-vitrailliste à une jeune artisane d’art 28 mars – 2 avril Atelier-boutique Explication des techniques pratiquées à l’atelier : coupe, cuisson des verres, meulage et polissage de pièces en cristal…

Démonstration de coupe, graisaille, mise en plomb… Photos, atelier-boutique, bijoux, verre et argent.

Proposition de participation à la création d’un objet décoratif ou vitrail

Démonstration de technique Tiffany.

Programmation pour enfants et adolescents et échanges avec les visiteurs

Chantiers en cours de restauration de vitraux dans un immeuble haussmannien à Paris. Restauration de pièces en cristal taillé.

Membre de la Maison des Artistes, atelier créé en 2002, 20 ans d’existence.

Les publics porteurs de handicap sont tous les bienvenus à l’atelier.

Les démonstrations seront les plus inclusives possibles, afin que tout le monde puisse en profiter ! Atelier-boutique 1 rue de l’église, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:00:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00

