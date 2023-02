Visite de l’atelier-boutique de Géraldine K., céramiste atelier-boutique Géraldine K., céramiste, 1 avril 2023, Chatou.

Visite de l’atelier-boutique de Géraldine K., céramiste 1 et 2 avril atelier-boutique Géraldine K., céramiste

Visite de l’atelier-boutique de Géraldine K., céramiste à Chatou

atelier-boutique Géraldine K., céramiste 15 bis rue des garennes 78400 Chatou, france Les Bas de Chatou Chatou 78400 Yvelines Île-de-France

Venez visiter l’atelier-boutique de Géraldine K. céramiste, situé dans un joli jardin au croisement de Chatou, du Vésinet et de Croissy-sur-Seine.

Géraldine K. y façonne de la vaisselle et des objets déco pour l’intérieur et l’extérieur, en grès fin ou en porcelaine. Vous aurez peut-être la chance d’assister au façonnage de l’une de ces pièces. Et même, si vous le souhaitez, de goûter au plaisir de toucher l’argile fraîche du bout de vos doigts. Bref, le parfait endroit pour vous faire plaisir !

L’atelier vous accueillera les samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 essentiellement de 14h à 18h. L’atelier étant petit, 4 personnes pourront y être accueillis à la fois au maximum mais vous pourrez patienter agréablement côté jardin si vous le souhaitez. La partie “atelier” est située en mezzanine, en haut d’un escalier un peu raide…

Come and visit Géraldine K.’s ceramics studio, located in a charming garden in Chatou, near Le Vésinet and Croissy-sur-Seine. Géraldine K. throws fine stoneware and porcelain vessels and indoor & outdoor ceramics. You might catch a work in progress or just enjoy the feeling of fresh clay under your own fingers!

You’ll be welcome at the studio on saturday 4/1 and sunday 4/2/23, mostly from 2pm to 6pm. The studio is small so only 4 visitors will be invited to enter at a time but you’ll be welcome to enjoy the garden while waiting if you wish. A rather sharp stairs leads to part of the studio…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Vanessa Buhrig