Week-end d’exploration des métiers d’art de stylisme et de la broderie Atelier – Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Week-end d’exploration des métiers d’art de stylisme et de la broderie Atelier – Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris, 29 mars 2023, Paris. Week-end d’exploration des métiers d’art de stylisme et de la broderie 29 mars – 2 avril Atelier – Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris Diplomée de ESMOD Paris (la 1ère école de mode française dédiée au Fashion Design)

Au printemps 2006, Elisabeth dépose sa marque, déterminée par son savoir-faire de toiliste et son expérience de styliste indépendante pour des maisons de couture parisiennes. En tant que créatrice de vêtements femme et bébé, sa boutique lui sert d’atelier où elle crée de la conception à la réalisation des collections bi-annuelles. Dès 2009 les ateliers d’arts de France soutiennent son travail. Week-end d’exploration des métiers d’art de stylisme et de la broderie

Veuillez trouver les nouvelles coupes et matières de la collection printemps/été 2023 femme/bébé dans ma boutique du 18ème à Paris, ouvert depuis 2010.

Des artisans de métiers d’art accompagnent mes créations, nous exposons nos séries limitées, pièces uniques, passionnées par le travail manuel et ses bonnes surprises que nous apportons dans nos ateliers et métiers d’art. PROGRAMMATION :

Samedi 1er avril

ATELIER COUTURE : Création d’une pochette **

Horaire : 13h30 – 16h

Participants entre 3 – 4 participants – 10 – 15 ans,ou adultes

Descriptif de l’atelier :

Accompagnement sur le choix de tissu,

Coupe et réalisation du modèle sur tissu,

Finalisation du modèle tel que vous l’avez imaginé Samedi 1er avril

Pour clôturer cette belle journée nous vous invitons, à partir de 16h30 à :

Un GOÛTER ET RENCONTRE CRÉATIF autour nos NOUVEAUTÉS PRINTEMPS/ÉTÉ Échanger sur le métier de créateur d’artisan d’art ( posez des questions comment on construit une collection, comment on surpris chaque saison, en quoi consiste notre métier de création, ….) Dimanche 2 avril

ATELIER DE BRODERIE sur un pull où T-shirt **

Horaire : 14h – 17h

Participants entre: 3 – 4 participants à partir de 10 ans

Descriptif de l’atelier :

Vous réaliserez la broderie de votre choix .

Vous apprendrez à customiser votre vêtements en jersey grâce aux points adaptés à ces matières extensibles **Inscriptions avant le 23 mars, réservez par SMS au 06 75 72 80 32 Prix de l’atelier par participant: 60€ ( le matériel est fourni)

https://www.instagram.com/elisabefurtenbach/ Atelier – Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris 65 rue Ramey Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://elisabethvf.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/elisabefurtenbach/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisan d’art couture Conception et réalisation : robe d’été, décolleté dos,

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Atelier - Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris Adresse 65 rue Ramey Ville Paris Lieu Ville Atelier - Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris Paris

Atelier - Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Week-end d’exploration des métiers d’art de stylisme et de la broderie Atelier – Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris 2023-03-29 was last modified: by Week-end d’exploration des métiers d’art de stylisme et de la broderie Atelier – Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris Atelier - Boutique Elisabeth v Furtenbach, Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris 29 mars 2023 Atelier - Boutique Elisabeth v Furtenbach Atelier de style 65 rue Ramey 75018 Paris Paris Paris

Paris