Porte ouvertes de l’atelier Ecomodo Atelier-boutique Ecomodo – Bouquet decire, 1 avril 2023, Trévoux.

Porte ouvertes de l’atelier Ecomodo 1 et 2 avril Atelier-boutique Ecomodo – Bouquet decire

Découvrez tout ce qu’on peut faire avec du carton!

Atelier-boutique Ecomodo – Bouquet decire 42 Grande Rue 01600 TREVOUX Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ecomodo vous ouvre les portes de son nouvel atelier : venez visiter et découvrez comment sont conçus et fabriqués mes objets en carton. Cette matière est souvent méconnue et méprisée à tort: je vous expliquerai les procedés de fabrication, les differents types de carton existants, leurs usages et les différentes méthodes de façonnage. Vous serez étonnés par l’énorme potentiel de cette matière : on peut y créer des jouets, des objets de décoration ou même du mobilier. Le tout sera accompagné avec des petites démonstrations et les plus courageux pourront mettre la main à la pâte !

Les visites vont démarrer samedi à 10h30, il y en aura une toutes les heures. Chaque visite durera entre 20 et 30 minutes et sera accessible à tous. En cas de forte affluence, le nombre maximum de personnes pour chaque visite sera limité à 10.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00

Stefano Battista