Démonstrations chez DVDLB Atelier/boutique Du vent dans les branches Murat

Murat

Démonstrations chez DVDLB Atelier/boutique Du vent dans les branches, 28 mars 2023, Murat. Démonstrations chez DVDLB 28 mars – 2 avril Atelier/boutique Du vent dans les branches Seul ou accompagné, par curiosité, challenge ou envie… Venez découvrir pour les Journées européennes des métiers d’art la technique du crochet de Lunéville

Céline Lepage est brodeuse d’art et réalise des créations de Broderie d’Art à l’aiguille et au crochet de Lunéville. Elle brode comme elle peint, ajoutant des matières, des reliefs, des couleurs, des sentiments.

Si vous souhaitez, découvrir, tester… venez partager, une fois n’est pas coutume, un moment de son temps à l’atelier. Nous sommes là avec Sylvie Pons céramiste, Thomas Louineau vannier et Alexandre Breuil artiste peintre sylvigraphiste pour vous accueillir avec plaisir.

A bientôt à l’atelier à Murat, Petite Cité de Caractère! Atelier/boutique Du vent dans les branches 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « dvdlb.murat@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.celine-lepage-broderie-dart.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T12:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 découvrir tester Céline Lepage broderie d’Art

