Atelier Boutique de couteaux 2024 Beuvron-en-Auge, samedi 6 avril 2024.

Atelier Boutique de couteaux 2024 Beuvron-en-Auge Calvados

Du 2 au 7 avril je travaillerai dans mon atelier avec de grandes vitres donnant directement sur la cour des métiers d’arts où je travaille.Je vais également faire mon possible pour avoir la boutique ouverte en même temps en fonction de mes réalisations.Je proposerai l’affûtage sur place pour votre couteau de poche(1€50 pour une lame de moins de 13cm).Vous me verrez dans l’atelier à travers les vitres travailler sur mes créations et commandes. Par mesure de sécurité, je préfère ne pas faire de visite de l’atelier pendant que je travaille afin d’éviter tous risques d’éclats de métal.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

14 Avenue de la Gare

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie jt.coutelier@gmail.com

