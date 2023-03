Venez découvrir le Métier de Styliste-Modéliste! Atelier Boutique CHILIA, 1 avril 2023, Carla-Bayle.

Au programme:

Je souhaite, au travers cette programmation, présenter les différents corps de Métiers que j’exerce :

– Styliste, en montrant l’élaboration des Collections Chilia à travers des croquis sur papier.

– Modéliste, en montrant l’élaboration d’un patron ainsi que sa gradation.

– La coupe, en montrant la coupe d’un matelas de tissu, que j’aurais au préalable préparé, à l’aide d’un ciseaux à lame vertical pouvant couper jusqu’à 11cm d’épaisseur.

– la couture, en montrant les différentes machines que j’utilise : machine plate et surjeteuse.

– La visite de l’exposition photo de toutes mes Créations depuis le début de l’entreprise, c’est à dire depuis 2005.

– la visite des produits fini dans la boutique.

– un petit atelier pour reconnaître les différents textiles: jersey de coton, coton chaîne et trame, polaire polyester, polyamide, laine, lin, doublure, viscose, taffetas, soie..etc.

– pour ceux qui le souhaite, vous pourrez élaborer une petite pochette: coupe et assemblage sur machines.

Maximum 8 personnes dans l’atelier.

Très intéressant si vous souhaitez connaitre les différentes étapes de l’élaboration d’un vêtement artisanal, cela peut aussi inspirer des vocations pour certains jeunes.

Au plaisir de vous faire découvrir mon atelier pour les JEMA 2023!

Adresse:

Zone La Saubole, 09130 Le Carla Bayle

Horaires:

samedi 2 avril 2022 de 10h à 18h / Portes ouvertes

dimanche 3 avril 2022 de 10h à 18h / Portes ouvertes

Pause déjeuner de 13h à 14h

Atelier Boutique CHILIA 09130 Le Carla Bayle, zone La Saubole Carla-Bayle 09130 Ariège Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

couture styliste

Pascale Carol