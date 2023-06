PEINTURE SUR BOIS Atelier boulevard Aguillon Antibes, 15 septembre 2023, Antibes.

PEINTURE SUR BOIS 15 – 17 septembre Atelier boulevard Aguillon Entrée libre

Dans les remparts d’Antibes, vous découvrirez l’atelier/galerie, un petit boudoir de femmes dans une ambiance jazzy, 1930, des portraits et des scènes de vie, et un petit coin atelier où j’occupe mes journées à peindre à l’acrylique sur du bois.

Venez échangez pendant ces journées du patrimoine sur les techniques et les projets d’Art qui embellissent la vie.

Atelier boulevard Aguillon 18, Boulevard d’Aguillon 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0673072409 http://www.nathaliemauchel.com https://www.instagram.com/nathalie.mauche Dans les remparts d’Antibes, vous trouverez mon atelier/galerie,

un petit boudoir de femme, dans une ambiance Jazzy, 1930… Vous pourrez découvrir des portraits de femmes, des scènes de vie, et mon petit coin atelier où je peins pendant la journée.

Ma technique : acrylique sur bois, et mon monde surtout en noir et blanc, mais

A découvrir… Parking du port (payant) ou parking du Fort carré avec navette (gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

NATHALIE MAUCHE