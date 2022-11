Atelier boule de Noël pailletée – Les vacances de Diduañ Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Plouha Côtes-d’Armor Dans le cadre de ses ateliers pour les vacances de Noël, Diduañ vous propose un atelier pour confectionner votre boule de Noël pailletée. Atelier pour petits et grands dès 6 ans. Matériel fourni. Sur réservation, nombre de places limité. societediduan@gmail.com +33 6 14 03 75 29 Place de la République Diduañ Plouha

