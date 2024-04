Atelier Bougies tasses vintages et fleurs séchées Pizz’Art Oloron-Sainte-Marie, mercredi 15 mai 2024.

Atelier Bougies tasses vintages et fleurs séchées Pizz’Art Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Lors de cet atelier, plongez dans l’univers fascinant de la création de bougies éco-responsables.

Utilisant de la cire végétale et des fleurs séchées soigneusement sélectionnées, vous donnerez vie à des bougies uniques, encapsulées dans des tasses vintages au charme intemporel.

Cet atelier vous invite à marier l’élégance d’antan avec la conscience écologique d’aujourd’hui. Guidés pas à pas, vous découvrirez les techniques de création de bougies, de la fonte de la cire à l’harmonieuse incorporation des fleurs, pour un résultat à la fois chic et écologique.

Parfait pour ceux qui aspirent à ajouter une touche de poésie et de douceur à leur décoration, promesse de créativité et de détente, repartez avec une pièce qui enchantera vos sens et embellira votre espace de vie.

Réservation obligatoire en ligne et paiement sur place.

Places limitées. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:00:00

fin : 2024-05-15 19:00:00

Pizz’Art 58 Rue Louis Barthou

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pizzart.bearn@gmail.com

L’événement Atelier Bougies tasses vintages et fleurs séchées Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn