Roubaix Freyja Nordic Café Nord, Roubaix Atelier bougie Freyja Nordic Café Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier bougie Freyja Nordic Café, 4 décembre 2021, Roubaix. Atelier bougie

Freyja Nordic Café, le samedi 4 décembre à 10:00

A toi la découverte de la fabrication d’une bougie naturelle en cire végétale ! Kader, artisan cirier, vous dévoilera tous ses secrets pour vous aider à fabriquer votre propre bougie. Il est lui aussi labellisé « zéro déchet ». Lors de cet atelier, vous aurez le choix du support de votre bougie pour qu’elle soit unique à votre image. L’atelier durera 2 heures, vous pourrez aussi profiter d’un fika (pâtisserie et boisson !) Le plus dur sera de décider si vous offrez votre bougie pour Noël ou si vous la gardez pour vous. Coût de l’atelier : 49€, le matériel est fourni, vous repartez avec votre bougie et vous dégusterez une pâtisserie et une boisson de Freyja de votre choix Sur inscription par mail : [[freyja.nordic.cafe@gmail.com](mailto:freyja.nordic.cafe@gmail.com)](mailto:freyja.nordic.cafe@gmail.com) en laissant votre nom, prénom et numéro de téléphone

49€

Atelier fabrication bougie naturelle chez Freyja Freyja Nordic Café 2 Grand-Place, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Freyja Nordic Café Adresse 2 Grand-Place, Roubaix Ville Roubaix lieuville Freyja Nordic Café Roubaix