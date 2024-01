ATELIER BOUG’ÉVEIL À LA MINOTERIE LA MINOTERIE Gardouch, dimanche 4 février 2024.

ATELIER BOUG’ÉVEIL À LA MINOTERIE LA MINOTERIE Gardouch Haute-Garonne

La salle d’activités sera spécialement aménagée pour les jeunes enfants, de leurs premiers déplacements jusqu’à 3 ans, afin de les accompagner dans la découverte de leurs potentialités motrices, le 4 février.

Inspirés de l’approche piklérienne (motricité libre), de la théorie de l’attachement et de la communication non violente, les ateliers Boug’éveil sont des espaces sécurisés et spécifiquement aménagés où l’enfant peut explorer ce qui l’entoure (grimper sur une poutre, ramper sous un pont…), développer ses compétences corporelles et motrices et construire son estime de soi, sous un regard bienveillant et encourageant.

Pour enfants jusqu’à 3 ans

Accès libre et gratuit

Places limitées Inscriptions indispensables auprès de Caroline, intervenante de l’association Éclore Accompagnement : carolineklegendre@gmail.com .

LA MINOTERIE 16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:30:00

fin : 2024-02-04 11:30:00



