Atelier Bouger pour favoriser la santé + de 55 ans Pouldreuzic, mardi 16 avril 2024.

Atelier Bouger pour favoriser la santé + de 55 ans Pouldreuzic Finistère

De l’algue à l’assiette

En présence d’une diététicienne qui accompagnera l’ensemble des ateliers, le cycle proposera à ses participants 3 activités ludiques et innovantes pour renforcer les connaissances sur la nutrition, transmettre des astuces sur l’alimentation locale, pratiquer une activité physique et rencontrer d’autres habitants du territoire autour du manger mieux.

Peu connue, l’algue est une ressource locale aussi délicieuse que bonne pour la santé ! Afin d’en découvrir ses bienfaits et apprendre à la cuisiner, l’exploitation Begood Alg ouvrira ses portes aux participants avec visite guidée et atelier cuisine à la clé.

Sur inscription au 02 98 54 49 04 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne

L’événement Atelier Bouger pour favoriser la santé + de 55 ans Pouldreuzic a été mis à jour le 2024-03-22 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN