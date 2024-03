Atelier Bouger pour favoriser la santé + de 55 ans Pouldreuzic, mardi 2 avril 2024.

Atelier Bouger pour favoriser la santé + de 55 ans Pouldreuzic Finistère

Bouger pour favoriser la santé

En présence d’une diététicienne qui accompagnera l’ensemble des ateliers, le cycle proposera à ses participants 3 activités ludiques et innovantes pour renforcer les connaissances sur la nutrition, transmettre des astuces sur l’alimentation locale, pratiquer une activité physique et rencontrer d’autres habitants du territoire autour du manger mieux.

Après une introduction sur la nutrition et l’activité physique, une animatrice de la fédération Kenleur Finistère proposera une initiation à la danse bretonne.

Sur inscription au 02 98 54 49 04 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-02

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne

L’événement Atelier Bouger pour favoriser la santé + de 55 ans Pouldreuzic a été mis à jour le 2024-03-22 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN