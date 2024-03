ATELIER BOUGE TON CORPS, BOUGE TES CORDES ! Lutzelbourg, mardi 26 mars 2024.

Mardi

Découvrez comment la musique fait vibrer et met en mouvement tous les muscles de votre corps. Autour d’une chanson et accompagnés de deux musiciennes, Hélène Koenig et Blandine Ernault, vous allez entraîner vos poumons, faire monter votre cardio, étirer vos cordes vocales et vous laissez submerger par vos endorphines ! Durée 2h. Dès 6 ans. Sur inscription. Atelier offert par le Département dans le cadre de l’événement départemental Lire en fête.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 18:30:00

fin : 2024-03-26 20:30:00

8 rue Ackermann

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est bibliotheque.lutzelbourg@orange.fr

