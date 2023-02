LA MARIONNETTE, UN OBJET FAMILIER, MAGIQUE ET POETIQUE Atelier Botsuak, 27 mars 2023, Lupersat.

Les portes ouvertes espace exposition A l’occasion de ces journées, l’Atelier Botsuak présentera les créations et savoir-faire de deux artisans d’art marionnettistes : Laurence Kus (Atelier Botsuak) et Rui de Basto (Atelier Basto).

L’objectif des intervenants est de créer des moments privilégiés de rencontre avec le public et de faire mieux connaître la dimension créative et artistique de la profession d’artisan d’art marionnettiste en apportant un éclairage sur le rôle important, souvent méconnu, de la marionnette dans de nombreux domaines. A qui s’adressent les journées portes ouvertes ? Ces journées sont ouvertes à tous les publics et privilégient le public familial pour des moments conviviaux et ludiques !

De nombreuses opportunités de manipulation de marionnettes seront proposées à nos visiteurs, petits ou grands !

Les journées sont toutefois aussi adressées aux professeurs des écoles, éducateurs, animateurs d’accueil de loisirs, aux associations locales, culturelles et de loisirs, aux associations tournées vers la récupération d’objets, de même qu’à d’autres professionnels (conteurs, marionnettistes et autres professionnels du spectacle, artistes recycleurs) qui sont invité-e-s à venir découvrir notre petit univers dans un moment de partage d’idées et d’expériences. La marionnette un objet familier, magique et poétique Présente dans presque toutes les cultures depuis des millénaires, la marionnette fait partie intégrante de nos objets familiers depuis l’enfance. Puissant médiateur et instrument de communication, elle est profondément ancrée dans la culture populaire et est, dans toutes ses dimensions, omniprésente dans notre univers tangible comme imaginaire.

Elle est divertissante, captivante et possède un pouvoir extraordinaire sur tous, enfants et adultes.

Quelque soit sa fonction, ludique, théâtrale, éducative, thérapeutique, sociale et politique, parfois simplement décorative, la marionnette possède une puissante dimension poétique. Comme tous les autres arts, celui de la marionnette contribue à l’enrichissement sensible et esthétique de notre quotidien. Au programme Tous les jours : 10H-13h et 14h-18h EXPOSITION PERMANENTE : marionnettes, objets marionnettiques, castelets – créations de Laurence Kus et Rui de Basto PANNEAUX DOCUMENTAIRES ET DIDACTIQUES : quelques références à l’histoire de la marionnette au cours des âges et aux marionnettes traditionnelles dans le monde, pour rappeler l’ancienneté de la marionnette, son universalité et conjointement la diversité des formes, techniques de fabrication et de manipulation, son ancrage dans la culture populaire et la multiplicité de ses usages. VISITE COMMENTEE AVEC DEMONSTRATIONS DE MANIPULATION DE MARIONNETTES : découverte de créations et techniques, de la marionnette d’ombre en passant par la marionnette-sac, marionnette de table, marionnette à fils, marionnette portée, à gaine, à tige, de doigt et la marotte au castelet et les décors.(Laurence Kus et/ou Rui de Basto) Lundi 27, jeudi 30 de 10-13h et 14-17h DEMONSTRATIONS DE FABRICATION : Présentation et démonstrations d’étapes de la fabrication de marionnettes .

Introduction à la grande variété des matériaux utilisables et au travail avec le papier mâché, carton collé, les plaques de mousse, tissus, le fil de fer, pâte polymère, et les objets de récupération très divers (Laurence Kus et/ou Rui de Basto) Animation d’ateliers gratuits Mercredi 29 – 14h30-17h30 ATELIER ENFANTS-ADULTES (enfants accompagnés à partir de 10 ans) : fabrication d’une marionnette-sac à base de récupération – plusieurs propositions suivant l’âge des participants. Chacun repart avec sa création. marionnettes sac Samedi 1 – dimanche 2 avril – 14h30-15h et 16h-16h30 PETITS ATELIERS LUDIQUES pour les petits et les grands. Fabrication d’une marionnette simple environ 30 mn – très indiqués pour une participation en famille. Ils font appels à l’utilisation de matériaux de récupération. Aide des parents pour les enfants les plus jeunes.Propositions : marionnette d’ombre, pantin, marotte, marionnette de doigt. Les participants repartent avec leur création. marionnettes ombres et pantins Tous les jours INITIATION A LA MANIPULATION DE MARIONNETTES : 15 mn à l’occation des visites ou suite à la participation aux ateliers du samedi et du dimanche. VENEZ AVEC VOS FAMILLES ET VOS AMIS ! marionnettes ventriloques

marionnettes sur table-à fils-portée, marionnettes à fils, figurines articulées

