Atelier botanique : déterminer les plantes Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, samedi 13 avril 2024.

Atelier botanique : déterminer les plantes Atelier de botanique de 3h aux Jardins du Muséum Samedi 13 avril, 09h00 Les Jardins du Muséum à Borderouge Tarif : 10 € sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T09:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T09:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Ateleir de botanique le samedi 13 avril à 9h aux Jardins du Muséum

Pratique sur le terrain pour comprendre et utiliser les flores et les outils numériques.

Atelier adulte

Intervenants : Boris Presseq , botaniste au Muséum de Toulouse

Tarif : 10 € sur inscription

Crédit photo : générée par IA

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 Autour de l'étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d'étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

