Atelier botanique à la Fontaine Saint-Pierre à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 7 mai 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Atelier botanique à la Fontaine Saint-Pierre à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

2022-05-07 – 2022-05-07

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

EUR 12 15 Cet atelier, proposé en partenariat avec la Société d’histoire naturelle d’Autun et la paysagiste Lily Wanat combine les outils et le regard du botaniste et du paysagiste pour rencontrer les plantes du bassin de la fontaine Saint-Pierre. Au cours de ces séances, vous serez initiés à l’observation, à l’identification et à la compréhension de ce biotope de milieu humide, au sein d’une forêt et d’un site archéologique.

La transcription graphique (contour, matière, forme, empreintes…) est envisagée comme un dispositif de collecte expressive pour revisiter la pratique de l’herbier, de manière plus sensorielle et plastique.

L’ensemble des traces produites seront comme un témoignage de l’esprit des lieux et de la diversité qui y est présente. Tous les ateliers se déroulent à la fontaine Saint Pierre, ce qui donne l’opportunité d’observer l’évolution du biotope au fil des saisons.

En cas de pluie, l’atelier sera proposé au musée.

Intervenantes : Françoise Baudoin (Société d’histoire naturelle d’Autun), Éloïse Vial (Bibracte) et Lily Wanat, paysagiste- illustratrice.

Saint-Léger-sous-Beuvray

