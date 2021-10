Paris Bibliothèque Colette Vivier île de France, Paris Atelier Boro animé par Satomi Sakuma Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier Boro animé par Satomi Sakuma Bibliothèque Colette Vivier, 4 décembre 2021, Paris.

de 14h à 17h

gratuit

Venez réparer, recycler ou customiser vos vêtements ou textiles selon cette technique ancienne issue du Japon. Inscriptions ouvertes à partir du 15 novembre, pour les adultes et ados à partir de 12 ans Temps fort : “On se bouge pour la planète” En japonais, Boro signifie guenille. La population pauvre du nord du Japon récupérait des textiles usagés, les rapiéçait, formant ainsi un patchwork. Les différentes pièces de tissus étaient fixées avec des points avant. Satomi sakuma est styliste et auteure du livre « Sashikod’hier et d’aujourd’hui ». Née au Japon, elle est Diplômée de la célèbre écolede mode de Tokyo la Bunka Fashion School dont sont issus entre autres, KenzoTakada et Yohji Yamamoto. Aujourd’hui, Satomi Sakuma est spécialisée dans la broderiejaponaise du Sashiko, une broderie traditionnelle intimement liée à l’histoiredu Japon à laquelle elle donne une grande liberté artistique. C’est donc tout naturellement qu’elle revisite les Boro où l’on retrouve souvent la technique du Sashiko. Les Boro sont des anciens textiles rapiécés, réparésinlassablement, par nécessité et économie, souvent issus des vêtements detravail teints en Indigo. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron Paris 75017

Satomi Sakuma

