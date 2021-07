Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux, Gironde Atelier Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du jeudi 29 juillet au dimanche 29 août à La Cité du Vin

Venez goûter Bordeaux, son histoire et son identité ! Derrière la notoriété de son vignoble, il y a un style, des terroirs, des cépages, des savoir-faire et des méthodes développés par les hommes et les femmes depuis des siècles. En partenariat avec : L’école du vin de Bordeaux « réservé aux personnes de plus de 18 ans »

PLEIN TARIF 15 € TARIF ABONNÉ 12 €

Venez goûter Bordeaux, son histoire et son identité !

2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T18:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T18:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T18:00:00 2021-08-01T19:00:00;2021-08-02T18:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T18:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T18:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T18:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T18:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T18:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T18:00:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-09T18:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T18:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T18:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T18:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T18:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T18:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T18:00:00 2021-08-15T19:00:00;2021-08-16T18:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T18:00:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T18:00:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T18:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T18:00:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-21T18:00:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T18:00:00 2021-08-22T19:00:00;2021-08-23T18:00:00 2021-08-23T19:00:00;2021-08-24T18:00:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T19:00:00;2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T19:00:00;2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-28T18:00:00 2021-08-28T19:00:00;2021-08-29T18:00:00 2021-08-29T19:00:00

